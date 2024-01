Rússia denuncia almenys 13 morts en un bombardeig ucraïnès contra un barri comercial de Donetsk

MADRID, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

Rússia ha denunciat aquest diumenge almenys 13 morts i deu ferits en un bombardeig contra un mercat de la ciutat de Donetsk, a l'est d'Ucraïna, però sota l'autoritat de Moscou, del qual ha responsabilitzat les forces ucraïneses.

El nou balanç ha estat proporcionat pel líder de la República Popular de Donetsk, l'entitat territorial incorporada a Rússia, Denís Puixilin, que ha denunciat l'"horrorós bombardeig" en el seu compte de Telegram.

L'alcalde de la ciutat, Alexei Kulemzin, ha indicat per la seva banda a Telegram que el bombardeig ha tingut lloc concretament al barri de Tekstilshchik, "on hi ha galeries comercials i botigues".

Puixilin ha confirmat que l'atac també ha afectat la zona del mercat del barri, "quan estava més concorregut".

Els serveis d'Emergència s'han limitat a constatar a l'agència russa TASS que els ferits presenten ferides de diversa consideració, sense donar-ne, de moment, més detalls.