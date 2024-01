Rússia demana una reunió urgent del Consell de Seguretat de l'ONU pels atacs dels EUA i el Regne Unit al Iemen

MADRID, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

La Missió Permanent de Rússia davant Nacions Unides ha sol·licitat aquest divendres de matinada una reunió urgent del Consell de Seguretat de l'ONU en relació als atacs dels Estats Units i el Regne Unit contra posicions dels rebels iemenites houthis en un intent de reduir la seva capacitat de seguir amenaçant la seguretat dels bucs comercials en el mar Roig.

"Rússia ha sol·licitat una reunió urgent del Consell de Seguretat de l'ONU pel 12 de gener en relació amb els atacs dels Estats Units i el Regne Unit al Iemen", ha informat la Missió a través d'un comunicat al seu canal de Telegram.

Tant el president dels Estats Units, Joe Biden, com el primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, havien confirmat bombardejos contra objectius de la insurrecció houthi pels seus atacs a "una de les vies fluvials més importants del món". Després de denunciar atacs en nombroses ciutats, els huouthis han promès una resposta.

Poc abans, Sunak s'havia reunit amb el president d'Egipte, Abdelfatah Al-Sisi, per parlar sobre el "preocupant augment" de les agressions dels rebels i el seu impacte tant al Canal de Suez com al transport marítim mundial. A més, li va prometre "seguir actuant" per la defensa de la llibertat de navegació.

El dimecres, el Consell de Seguretat de l'ONU va aprovar una resolució en la qual demanava als rebels detenir les seves accions, encara que aquests ja van avisar que no acatarien la petició fins que no es posés fi al "genocidi" dels palestins a Gaza.

Els houthis, recolzats per l'Iran, controlen la capital del Iemen, Sanà, i altres zones del nord i l'oest del país des de 2015. Arran dels bombardejos d'Israel sobre la Franja de Gaza pels fets del 7 d'octubre, han contestat atacant embarcacions amb algun tipus de connexió amb Israel.