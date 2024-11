Rússia demana als seus ciutadans que abandonin Abkhàzia

MADRID 15 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Rússia han demanat aquest divendres als seus ciutadans no viatjar a l'autoproclamada república d'Abkhàzia, independent de facto de Geòrgia, i abandonar el territori a causa dels "preocupants" aldarulls que estan tenint lloc als voltants del Parlament.

El Ministeri d'Exteriors ha recomanat en un comunicat no desplaçar-s'hi "fins i tot per fer turisme" a mesura que les autoritats analitzen la situació després que un grup de manifestants hagi irromput en el perímetre de seguretat del Parlament per protestar contra un projecte de llei.

"Estem seguint el que passa amb preocupació", ha afirmat la portaveu del Ministeri rus, Maria Zakhàrova, que ha instat els russos a "mantenir-se alerta" i evitar "visitar llocs on es puguin registrar aldarulls".

Zakhàrova ha lamentat que aquests actes provoquin, de fet, manca d'interès per part de tercers països a l'hora d'invertir al territori, un factor "molt important per a la recuperació socioeconòmica".

"Rússia, que no interfereix en els assumptes interns d'Abkhàzia, espera que la situació que s'està produint es resolgui exclusivament per la via política d'acord amb la legislació", ha dit.

Les protestes han estat convocades per l'oposició, que rebutja un recent acord que preveu la concessió de diversos projectes a empreses russes i el qual creu que respon a les pressions de Moscou, qui prèviament va suspendre algunes de les seves subvencions a la regió.

Geòrgia i Rússia van mantenir una breu guerra per Ossètia del Sud i la regió d'Abkhàzia el 2008. Després d'acabar el conflicte, Moscou va reconèixer les dues regions com a països independents, si bé la immensa majoria de la comunitat internacional no ho ha fet i el Govern georgià les continua considerant regions autònomes sota la seva pròpia sobirania.