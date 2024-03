Un dels detinguts per l'atemptat de Moscou diu que els van prometre diners

MADRID, 23 març (EUROPA PRESS) -

Un dels detinguts presumptament implicat en l'atac de divendres a la sala de concerts Crocus City Hall de Moscou ha dit que els van prometre 500.000 rubles, uns 5.000 euros. En l'atac van morir 133 persones.

"Mig milió de rubles", afirma un dels detinguts en un enregistrament de l'interrogatori publicat pel Canal 1 de la televisió russa. "Qui t'ho va donar?", li pregunta un dels interrogadors. "No ho he rebut encara. N'he rebut la meitat", respon. Els diners li va arribar per una transferència a una targeta bancària.

Les detencions van ser resultat d'una operació conjunta entre el FSB i combatents del regiment txetxè Ajmat, segons va anunciar poc després el líder de Txetxènia, Ramzan Kadirov, que va afegit que la intervenció va començar sobre les 3 de la matinada.

El vehicle que conduïen era un Renault Logan de color blanc, presumiblement el mateix en què van arribar al Crocus entorn de les 20 de divendres, hora de la capital russa (les 18 hora catalana).

Després van fugir en el mateix vehicle, amb què van aconseguir arribar per l'autopista de Kíev fins a l'altura de Jatsun, a uns 100 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna.

Les autoritats continuen investigant, però de l'interrogatori es desprèn que tota l'operació va començar fa aproximadament un mes amb la proposta econòmica als qui després van executar l'atac.