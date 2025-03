Rússia declina pronunciar-se sobre la proposta d'alto el foc a Ucraïna fins que no parli amb els EUA

MADRID 12 març (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha declinat aquest dimecres fer comentaris sobre la proposta d'alto el foc de 30 dies presentada pels Estats Units (EUA) i aprovada per Ucraïna, i ha recalcat que està en espera de la informació que els traslladi Washington sobre els contactes a l'Aràbia Saudita abans de comentar si el pla és acceptable per a Rússia.

El portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov, ha dit que Moscou "no vol" fer ara com ara valoracions sobre la situació. "Tant (el secretari d'estat nord-americà, Marco) Rubio com (l'assessor de Seguretat Nacional, Mike) Waltz van afirmar dimarts que ens donaran a través de diversos canals informació detallada sobre l'essència de les converses a Jidda", ha dit.

"Primer hem d'obtenir aquesta informació", ha explicat, abans de revelar que Moscou "té contactes agendats de cara als pròxims dies" amb Washington, procés en el qual les autoritats russes "esperen rebre una informació completa" sobre la proposta i la resposta de Kíiv, segons ha recollit l'agència russa de notícies Interfax.

Així mateix, ha ressenyat que les autoritats russes "no descarten la possibilitat d'una conversa telefònica al més alt nivell" i ha manifestat que "si sorgeix aquesta necessitat, s'organitzarà molt ràpidament". "Hi ha canals de diàleg amb els nord-americans que fan possible que pugui tenir lloc en un període de temps relativament curt", ha resolt.

Ucraïna va expressar dimarts el seu vistiplau a una proposta de Washington per a un alto el foc provisional de 30 dies, prorrogable amb l'acord de les parts i subjecte a "l'acceptació i aplicació simultània" per part de Rússia.