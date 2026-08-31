Rússia contradiu a Sánchez i nega qualsevol implicació en l'entrada de migrants a Ceuta

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MADRID 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La Presidència russa ha rebutjat aquest dilluns qualsevol tipus d'implicació en l'entrada de desenes de milers de migrants des de territori marroquí a Ceuta després que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, denunciés la propagació de notícies falses en xarxes socials en comptes "associats tant a Rússia com a Israel".
"No. Res a veure", ha afirmat el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaracions a la radiotelevisió pública russa RBC sobre si les autoritats russes van tenir alguna cosa que veure amb la crisi.
Sánchez ha subratllat que no hi ha "cap informació" que apunti al Marroc en l'origen de la crisi, i, en canvi, ha assenyalat a Rússia i Israel junt amb "una internacional ultradretana" que busca "utilitzar" la migració per "atacar" a Espanya i Europa.
"Efectivament va haver-hi xarxes russes i israelianes que van propagar aquests 'bulos' i que van atacar al Govern d'Espanya i als governs europeus en un tema molt corrosiu, com és la lluita contra la migració irregular", ha indicat, fent al·lusió a una anàlisi del Servei Europeu d'Acció Exterior de la UE, i subratllant que ataquen a Espanya per "les posicions polítiques valentes" respecte al "genocidi" a Gaza i a la "invasió" de (Vladimir) Putin a Ucraïna.
Israel ha respost a través del seu ministre d'Afers exteriors, Gideon Saar, qui ha acusat a Sánchez de llançar "mentides descarades" per vincular a Tel Aviv a la crisi migratòria a Ceuta.
"Va tornar a mentir, acusant, sorprenentment, a Israel de difondre informació enganyosa sobre els esdeveniments de Ceuta. Això és una mentida descarada", ha assenyalat Saar en un missatge en xarxes socials en el qual carrega contra Sánchez per les seves declaracions sobre l'origen de la crisi a Ceuta, en unes paraules en les quals ha rebutjat assenyalar al Marroc per l'entrada massiva de 80.000 migrants a Ceuta a la fi de juliol.
"Seguir difonent mentides difamatòries no distraurà de la vergonyosa incapacitat de Sánchez per gestionar els assumptes del seu país", ha aprofundit el titular d'Exteriors israelià.
El d'aquest dilluns és l'últim intercanvi d'acusacions entre el Govern espanyol i l'Executiu que encapçala Benjamin Netanyahu, que va cridar a consultes a la seva ambaixadora a Madrid al maig de 2024 arran del reconeixement de Palestina i no ha designat successor.