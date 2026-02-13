Rússia confirma una nova ronda de contactes amb Ucraïna i els EUA el 17 i 18 de febrer a Ginebra

Repeteixen les delegacions que es van reunir a Abu Dhabi
MADRID, 13 febr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han confirmat aquest divendres que la següent ronda de negociacions trilaterals amb Ucraïna i els Estats Units (EUA) tindrà lloc a la ciutat suïssa de Ginebra entre el 17 i el 18 de febrer, després que el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, afirmés dimarts que havia acceptat una proposta de Washington per a una altra ronda de contactes.
"La pròxima ronda de negociacions sobre un acord a Ucraïna tindrà lloc en format trilateral el 17 i 18 de febrer a Ginebra", ha dit el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, que poc abans havia avançat que els contactes tindrien lloc la setmana vinent, sense més detalls.
Així mateix, ha ressaltat que la delegació russa estarà encapçalada per Vladímir Medinski, enviat el 2025 a Istanbul en uns contactes infructuosos amb Ucraïna per posar fi a la invasió russa, desencadenada el febrer del 2022 per ordre del president, Vladímir Putin.
Zelenski va avançar dimecres que la nova ronda de diàleg amb Rússia se centrarà sobretot en el futur dels territoris de l'est i sud-est del país ocupats actualment per Moscou, i va revelar que en l'agenda hi ha una proposta de Washington per crear al Donbàs una zona franca, on es pugui comerciar lliurement, i sigui una mena d'àrea d'amortiment.
Fins avui s'han fet dues rondes de converses trilaterals als Emirats Àrabs Units (EAU). Els últims contactes van derivar en un acord entre Moscou i Kíiv per a l'intercanvi de més de 300 presoners de guerra, el primer en gairebé cinc mesos, però sense cap informació sobre avenços en el pla polític.
Igual que en l'última trobada, Kíiv i Moscou repetiran delegacions. La ucraïnesa estarà encapçalada pel secretari del Consell de Seguretat Nacional i Defensa, Rustem Umérov, i per part de Rússia, l'assessor econòmic de Putin, Kiril Dmítriev.