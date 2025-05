Rússia condiciona un alto el foc a Ucraïna amb la fi de l'entrega d'armes occidentals a Kíiv

El Kremlin subratlla que Putin "fa tot el possible per resoldre el conflicte a través de mitjans diplomàtics"

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Rússia han subratllat aquest dissabte que un alto el foc en la guerra amb Ucraïna requereix com a condició prèvia que els Estats Units i els aliats europeus d'Ucraïna deixin d'entregar armament a Kíiv, abans d'insistir que el president rus, Vladímir Putin, vol que el conflicte acabi.

Així, ha subratllat en una entrevista concedida a la cadena de televisió nord-americana ABC que "en cas contrari, seria un avantatge per a Ucraïna". "Ucraïna seguiria amb la seva mobilització total, portant noves tropes a la línia del front", ha explicat.

"Ucraïna faria servir aquest període per entrenar nou personal militar i per donar descans a l'existent", ha apuntat. "Per què hem de donar aquest avantatge a Ucraïna?", s'ha preguntat, al mateix temps que ha assenyalat que Putin "fa tot el possible per resoldre el conflicte a través de mitjans diplomàtics".

"Com que no hi ha mitjans pacífics i democràtics a mà, hem de continuar amb l'operació militar", ha destacat, al mateix temps que ha destacat que Moscou espera que el president nord-americà, Donald Trump, ajudi el Kremlin a "aconseguir una mica més de flexibilitat i voluntat política" en la postura de Kíiv.

No obstant això, ha subratllat que Ucraïna "no està preparada per a unes negociacions immediates" i ha afegit que Putin necessita veure "certes dinàmiques" en el camp de batalla abans d'acceptar un acord d'alto el foc amb Kíiv, després que Trump reclamés una treva "incondicional" de 30 dies.

Trump va afirmar que "les converses amb Rússia i Ucraïna continuen. "Els Estats Units exigeix, idealment, un alto el foc incondicional de 30 dies. Esperem que es respecti un alto el foc acceptable i que tots dos països es responsabilitzin de respectar la inviolabilitat d'aquestes negociacions directes. Si no es respecta l'alto el foc, els Estats Units i els seus socis imposaran noves sancions", va postil·lar.