Rússia cataloga la cimera del G20 com un "èxit incondicional"

Celebra que Occident no hagi pogut "ucraïnitzar" la cimera ni la declaració conjunta

MADRID, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, ha catalogat aquest diumenge la cimera del G20 a Nova Delhi com un "èxit incondicional" no només per a l'amfitriona, l'Índia, o Rússia, sinó per al conjunt del bloc.

"La cimera, per descomptat, és un èxit incondicional, en primer lloc per la Presidència índia, però també per tots nosaltres", ha manifestat Lavrov en una roda de premsa a Nova Delhi al final de la trobada.

Pel representant de la diplomàcia russa, el G20 es troba immers en un procés de "reforma interna" en el qual els països del Sud global, liderats per la mateixa Índia, han aconseguit que es tinguin en compte "els seus interessos".

"Els membres del G20 del Sud global (...) han intentat de manera molt clara i persistent que es tinguin en compte els seus interessos en els acords que s'han discutit en el G20, i com a resultat han estat inclosos en la declaració", ha manifestat, segons recull Interfax.

"OCCIDENT NO HA POGUT 'UCRAÏNITZAR' L'AGENDA"

En aquest sentit, Lavrov ha al·ludit els socis del bloc dels BRICS --Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica-- que han estat "particularment actius" durant la cimera.

"Gràcies a aquestes posicions consolidades adoptades pels països del Sud global per defensar i protegir els seus interessos legítims, Occident no ha pogut 'ucraïnitzar' l'agenda en detriment de la discussió de les tasques que enfronten els països en desenvolupament", ha apuntat.

En aquesta línia, Lavrov ha acusat les potències Occidentals de ser "incapaces" de mantenir un "debat intel·ligent" en relació amb Ucraïna. "Tot el que poden fer és exigir a Rússia que aturi l'agressió i restableixi la integritat territorial d'Ucraïna", ha recalcat.

La cimera del G20 s'ha celebrat aquest cap de setmana a Nova Delhi amb les destacades absències dels presidents de Rússia i la Xina, Vladímir Putin i Xi Jinping, respectivament.

Malgrat les discrepàncies dels Estats membre, el bloc finalment ha aconseguit emetre una declaració conjunta en la qual condemnen els mètodes violents per resoldre conflictes, en al·lusió a la guerra a Ucraïna.

Tot i que Moscou ha catalogat aquest document com a "equilibrat", les autoritats ucraïneses n'han criticat la tebiesa. Altres líders, com el president nord-americà, Joe Biden, havien pressionat perquè la declaració fos més contundent contra Rússia.

D'altra banda, el president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, ha arribat a afirmar que el G20 "no és la cita adequada" per abordar assumptes com la guerra a Ucraïna.