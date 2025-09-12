Rússia i Bielorússia inicien maniobres conjuntes enmig de les tensions per la incursió d'uns drons a Polònia

MADRID 12 set. (EUROPA PRESS) -
Rússia i Bielorússia han emprès aquest divendres unes maniobres militars conjuntes que inclouen exercicis a tots dos països, a més dels mars Bàltic i de Barentsz, en un moment de grans tensions per la invasió russa d'Ucraïna i la recent intercepció a Polònia de drons russos.
El Ministeri de Defensa rus ha especificat en un comunicat publicat a Telegram que aquestes maniobres amb el nom Zapad-2025 suposen "l'etapa final de l'entrenament conjunt de les forces armades de tots dos països aquest any" amb l'objectiu de "millorar les capacitats", "millorar el nivell d'interacció i entrenament de camp" per "mantenir la pau, protegir els interessos i garantir la seguretat militar".
"Està previst que durant les maniobres s'abordin assumptes sobre la gestió de grups mixtos, regionals i coaligats per localitzar una agressió contra l'Estat de la Unió, accions conjuntes per neutralitzar amenaces i l'estabilització de les fronteres", ha manifestat.
Així, ha explicat que durant una "primera fase" d'aquestes maniobres se simularan operacions per "repel·lir una agressió" contra Rússia i Bielorússia, mentre que la segona se centrarà en "la restauració de la integritat territorial de l'Estat de la Unió i la derrota de l'enemic".
El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va ressaltar dijous en una conferència de premsa que aquestes maniobres, que en part es faran prop de la frontera amb Polònia, "no van dirigides contra ningú" i que s'emmarquen en la "cooperació militar" entre "dos aliats estratègics".