Rússia avisa que el possible desplegament de forces europees a Ucraïna és una nova incitació a la guerra

El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, avisa Starmer i Macron que no tolerarà la presència de "forces de pau" sense el seu consentiment

MADRID, 2 març (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, s'ha pronunciat aquest diumenge radicalment en contra del possible desplegament de forces europees en territori ucraïnès, com contemplen des de fa temps el primer ministre britànic, Keir Starmer, i el president francès, Emmanuel Macron, en assegurar que aquesta decisió representaria una nova "incitació" a la guerra.

"Macron i Starmer porten temps donant voltes a idees com l'entrenament de milers de pacificadors", ha declarat Lavrov, "però aquest pla de ficar forces de pau a Ucraïna no és més que una nova incitació del règim de Kíiv a la guerra contra nosaltres".

Lavrov, en unes declaracions al conglomerat de mitjans russos Krasnaya Zvezda recollides pel Ministeri d'Exteriors, lamenta que "ningú ha preguntat" a Rússia sobre aquesta possibilitat i aplaudit l'actitud referent a això exhibida pel president dels Estats Units, Donald Trump, "que va dir que encara era massa ràpid per parlar d'aquesta qüestió i que calia el consentiment de totes les parts, perquè és un home que ho comprèn tot".

L'entrevista ha estat publicada el mateix dia que comença a Londres una cimera de líders europeus que tractarà una proposta d'alto el foc confeccionat per Londres, París i Kíiv amb la intenció final que una delegació negociadora nord-americana la traslladi al Govern rus per a la seva avaluació. A la trobada també es plantejarà, precisament, la creació d'una coalició de països per accelerar la resposta europea a la guerra a Ucraïna i garantir la seguretat continental.

El ministre d'Exteriors va dedicar també una part de les seves declaracions a tractar els orígens històrics de l'actual conflicte a Ucraïna en denunciar que "els europeus van calcigar els Acords de Minsk", l'infructuós esforç de pau per posar fi als combats entre Ucraïna i, per aquell llavors, les forces prorusses en les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Luhansk.

"Els seus coautors, els nostres veïns occidentals, no tenien intenció de complir amb aquests acords", ha assegurat Lavrov, abans d'acusar Europa de "portar al poder amb baionetes" primer l'expresident ucraïnès, el proeuropeu Petró Poroixenko, i després l'actual mandatari, Volodímir Zelenski, a qui Lavrov va anomenar "pur nazi".

"A Zelenski el van portar al poder unes baionetes i ara vol tornar a fer-les servir en forma de les anomenades 'forces de pau', que no aconseguiran que desapareguin les causes profundes d'aquest conflicte", ha postil·lat el ministre d'Exteriors rus.