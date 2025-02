Rússia avisa que no aturarà els atacs a Ucraïna fins que no hi hagi un acord "ferm"

MADRID 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Rússia ha deixat clar aquest dilluns que no està disposat a accedir a un alto el foc immediat a Ucraïna davant el potencial inici de les negociacions de pau i ha avisat que mantindrà les operacions militars fins que el diàleg es tradueixi en resultats "ferms".

Així ho ha plantejat el ministre d'Exteriors, Serguei Lavrov, qui ha considerat que els Estats Units també s'han expressat de manera "clara" en matisar que, malgrat el desglaç diplomàtic de la setmana passada, no hi haurà "una pau immediata". "Aquesta opció no ens convé", ha dit, després d'al·legar que "ja es va intentar" en els contactes facilitats per Turquia durant els primers compassos de la invasió.

En aquest sentit, ha recordat durant una compareixença a Ankara que el president nord-americà, Donald Trump, va arribar a qualificar d'"error" el fet d'"arrossegar Ucraïna a l'OTAN", una tesi que per a Moscou representa "una de les causes fonamentals" del conflicte que va esclatar ja fa tres anys amb l'inici de la invasió.

Lavrov ha tornat a descriure la futura incorporació de Kíiv com una línia vermella, malgrat que sosté que Rússia parlarà amb qualsevol actor, inclòs Ucraïna, que "vulgui ajudar a assolir la pau" i encari aquest procés "amb bona voluntat", informa l'agència Interfax.

El ministre no descarta parlar d'entrada amb els països europeus, malgrat que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha matisat aquest dilluns que no és un horitzó immediat. Peskov ha apuntat que la "convicció" de la UE d'imposar sancions --els vint-i-set ja han tancat l'acord per a la dissetena ronda de multes-- entronca amb l'aparent desig que la guerra continuï.

"Aquesta convicció dels europeus contrasta totalment amb el desig de trobar vies per resoldre el conflicte, que és el que estem fent actualment amb els nord-americans", ha indicat el portaveu presidencial.