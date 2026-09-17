Rússia avisa que l'aplicació de sancions addicionals dels EUA "complica" la pau a Ucraïna

Vladimir Smirnov/KREMLIN/dpa - Arxiu
MADRID 17 set. (EUROPA PRESS) -
El Kremlin ha qualificat aquest dijous de "pas hostil" la decisió de la Cambra de Representants dels Estats Units (EUA) d'aprovar una llei que atorga al president nord-americà, Donald Trump, competències aranzelàries per sancionar els països que compren energia russa i per imposar més sancions a Moscou, i que això "complica" els esforços per assolir la pau a Ucraïna.
"Per descomptat, la introducció de sancions addicionals per part dels EUA complica els esforços per trobar una solució pacífica a Ucraïna", ha dit el portaveu de la Presidència de Rússia, Dmitri Peskov, segons ha informat l'agència russa de notícies TASS.
Així, ha destacat que les autoritats russes estaran atentes a la proposta, que amplia les competències de l'inquilí de la Casa Blanca en matèria d'aranzels --àmbit en el qual fins i tot s'ha produït la dissidència d'alguns republicans--, que podrà augmentar fins al 100% el valor de tots els productes importats als EUA provinents dels cinc importadors més grans de petroli cru o gas natural d'origen rus.