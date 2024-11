Rússia avisa els EUA que el permís a Ucraïna per a míssils de llarg abast és un pas més en la seva "implicació directa"

MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha advertit que l'autorització del Govern dels Estats Units (EUA) a Ucraïna per fer sevrir sobre sòl rus míssils de llarg abast implica un augment de les tensions i suposa, si es confirma, un pas més en la seva "implicació directa" en el conflicte.

Fins ara, Washington s'havia mostrat poc inclinat a permetre que Kíiv disparés els ATACMS sobre territori rus, però aquest cap de setmana diversos mitjans nord-americans, entre els quals 'The New York Times' i 'The Washington Post', han informat d'un canvi en aquesta doctrina.

Si finalment es confirma aquest permís, seria "una situació qualitativament nova" en l'actual conflicte, ha assenyalat davant els mitjans el principal portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, segons l'agència Interfax. Peskov ha recuperat unes declaracions del president Vladímir Putin per recordar que només els països de l'OTAN poden fer servir els ATACMS.

Les autoritats russes han deixat oberta la possibilitat d'adoptar alguna mesura de represàlia, en la mateixa línia que en avisos llançats prèviament. L'ATACMS és un sistema de míssils supersònics guiats que té un abast màxim d'uns 305 quilòmetres.

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, no va confirmar diumenge les informacions, però sí que es va referir a la notícia. "Avui els mitjans de comunicació parlen molt que ens donen permís per a aquestes accions, però els atacs no es fan amb paraules. Aquestes coses no s'anuncien. Els míssils parlaran per si mateixos. Estic segur que ho faran", va afirmar.