Rússia ataca un vaixell de càrrega amb material militar al port ucraïnès de Mikolaiv

MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit rus ha atacat amb drons un vaixell de càrrega que transportava material militar fins al port ucraïnès de Mikolaiv, situat a la costa del mar Negre, segons ha informat el Ministeri de Defensa rus, que ha comunicat noves operacions aèries contra posicions de les forces armades d'Ucraïna a les províncies de Khàrkiv i Zaporíjia.
En un comunicat, el departament militar rus assenyala que les seves forces han mantingut durant la matinada una ofensiva amb aeronaus no tripulades contra infraestructures portuàries ucraïneses i embarcacions utilitzades, segons Moscou, per donar suport a les operacions de l'exèrcit d'Ucraïna.
"Com a resultat de l'atac hem abatut un vaixell de càrrega marítim que havia entregat carregament militar al port de Mikolaiv", recull la nota oficial, que atribueix a aquestes operacions l'objectiu de destruir les rutes marítimes que proveeixen les tropes enemigues.
Els atacs contra instal·lacions portuàries del sud d'Ucraïna i vaixells presumptament vinculats al transport de subministraments militars han esdevingut una pràctica gairebé diària des de mitjans de juliol. Aquestes operacions es desenvolupen al mar Negre, un escenari estratègic per a les comunicacions marítimes i el proveïment de les forces desplegades en territori ucraïnès.