Rússia ataca la seu del Govern d'Ucraïna en un bombardeig que deixa almenys dos morts a Kíiv

La primera ministra d'Ucraïna assenyala que és "la primera vegada" que el Kremlin llança míssils contra l'edifici
Rússia nega que hagi atacat objectius civils en la seva ofensiva "massiva" contra instal·lacions militars de la passada nit
MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys dos ucraïnesos han perdut la vida i altres disset han resultat ferits aquest diumenge després que l'exèrcit de Rússia bombardegés la capital ucraïnesa, Kíiv, cosa que ha provocat un incendi a la seu del Govern ucraïnès que ha estat aconseguida per l'atac.
"Al districte de Svyatoshyn (Kíiv), segons informació preliminar, van morir dues persones: una dona jove i un nen menor d'un any", ha informat l'alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó.
El cap de l'administració militar de la localitat, Timur Tkachenko, ha confirmat l'incendi a la seu governamental situada en el districte Pechersk, al centre de la ciutat. Efectius de bombers treballen per sufocar el foc.
"Aquesta nit, Rússia va dur a terme un altre atac massiu contra Ucraïna. Sí, per primera vegada, l'edifici governamental, la teulada i els pisos superiors van resultar danyats a causa d'un atac enemic", ha sostingut la primera ministra d'Ucraïna, Iúlia Sviridenko, en un missatge emès a Telegram.
Aquestes declaracions han anat acompanyades de diverses fotografies en les quals s'observen flames i fum sortint de múltiples estades situades a les parts més altes de l'edifici.
"El món ha de respondre a aquesta destrucció no només amb paraules, sinó amb fets. Necessitem reforçar la pressió de les sancions, principalment contra el petroli i el gas russos. Necessitem noves restriccions que afectin la maquinària militar del Kremlin", ha asseverat la política ucraïnesa.
Diversos blocs de pisos han estat bombardejats al llarg de la nit per vehicles russos no tripulats provocant incendis i el despreniment d'enderrocs, la qual cosa ha deixat un total de dues víctimes mortals i disset ferits --entre els quals figura una dona embarassada-- dels quals set han hagut de ser hospitalitzats.
A últimes hores del dissabte, Klitxkóva advertir la població que es mantingués fora de perill davant de l'amenaça de bombardejos. "Activada una altra vegada la defensa antiaèria de la capital. Quedeu-vos als refugis!", va sostenir.
Els serveis de bombers i rescatistes treballen a la zona per atendre els afectats i apagar els focus de foc que també s'han desencadenat en diversos vehicles.
Així mateix, el cap de la regió russa de Vorónej, Alexander Gusev, ha confirmat atacs de les forces ucraïneses a la zona que han donat com a resultat un home ferit pel despreniment de restes d'un dron. En total, ha xifrat en sis els drons interceptats per les autoritats russes a la regió.
RÚSSIA DESMENTEIX
Ja el diumenge a la tarda, el Ministeri de Defensa rus ha negat que hagi atacat cap objectiu civil i ha subratllat que va utilitzar armament de precisió en un atac "massiu" contra fàbriques de drons i bases aèries militars "al centre, sud i est d'Ucraïna".
"Es van aconseguir els objectius de l'atac i es van aconseguir tots els objectius designats. No es van fer atacs contra altres objectius dins de les fronteres de Kíiv", ha assegurat Moscou a través d'un missatge publicat a Telegram.
En concret, ha informat de l'ús d'"armes d'alta precisió i vehicles aeris no tripulats" contra "instal·lacions de producció, assemblatge, reparació, emmagatzematge i llançament de vehicles aeris no tripulats", així com "bases aèries militars al centre, sud i est d'Ucraïna", inclosa la planta industrial Kyiv-67, a l'oest de Kíiv, i la base logística STS-GRUPP, al sud de la capital ucraïnesa.
Aquesta nova ofensiva contra la ciutat de Kíiv arriba després que almenys quinze persones resultessin ferides per atacs de drons russos a Zaporíjia, al sud-est d'Ucraïna, a última hora d'aquest dissabte.