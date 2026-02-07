Rússia ataca el cor de la xarxa ucraïnesa amb bombardejos a plantes tèrmiques i línies d'alta tensió

Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko
Ukrenergo ha activat una sol·licitud d'assistència d'emergència a Polònia
MADRID, 7 febr. (EUROPA PRESS) -
L'operadora energètica estatal ucraïnesa NPC Ukrenergo ha denunciat a primera hora del dissabte que l'Exèrcit de Rússia ha atacat instal·lacions crucials per al manteniment de la xarxa elèctrica d'Ucraïna, com a centrals tèrmiques i línies d'alta tensió el que ha provocat corts del subministrament en la "majoria de regions" del país, sense que de moment hi hagi informació de quan tornarà a operar amb normalitat.
"Rússia està duent a terme un altre atac massiu contra les instal·lacions de la xarxa elèctrica ucraïnesa. A causa dels danys causats per l'enemic, s'han decretat talls d'emergència en la majoria de les regions", ha anunciat la companyia ucraïnesa en xarxes socials.
Els atacs russos han aconseguit dos dels pilars del sistema ucraïnès: les centrals tèrmiques de Burshtyn, a la regió d'Ivano-Frankivsk, i de Dobrotvir a la regió de Leópolis, ha informat posteriorment el ministre d'Energia, Denis Shmihal.
Les subestacions i línies de 750 kV i 330 kV, que constitueixen la base de la xarxa elèctrica d'Ucraïna, també van ser atacades. Donada la situació, Ukrenergo ha activat una sol·licitud d'assistència d'emergència a Polònia.
Les forces russes continuen atacant posicions ucraïneses encara i els treballs per restablir el subministrament començaran quan "la situació de seguretat ho permeti", de nou segons la companyia ucraïnesa.
Així mateix, han advertit a la població que la informació publicada amb anterioritat sobre talls elèctrics ja no està vigent a causa d'aquesta interrupció d'emergència. "Segueixi les notícies a les pàgines oficials de les autoritats energètiques regionals de la seva regió", conclou el missatge.
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha informat que l'atac ha comprès més de 400 drons i al voltant de 40 míssils de diversos tipus.
"Els principals objectius van ser la xarxa elèctrica, les centrals elèctriques i les subestacions de distribució", ha indicat el mandatari. "Moscou ha de ser privada de la capacitat d'usar el fred com a arma contra Ucraïna. Això requereix míssils per Patriot, NASAMS i altres sistemes. Cada enviament ens ajuda a superar aquest hivern", ha afegit a xarxes socials.
La infraestructura energètica d'Ucraïna es troba greument danyada pels atacs russos que es repeteixen de manera constant. Al llarg d'aquesta setmana, les autoritats ucraïneses van denunciar nous atacs contra infraestructures energètiques en l'est del país, deixant a molts ciutadans ucraïnesos sense subministrament a les regions de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, i Cherkasi.