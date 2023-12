Rússia ataca amb més de 20 drons diverses zones d'Ucraïna aquest dilluns

MADRID, 4 des. (EUROPA PRESS) -

Les forces armades de Rússia han llançat aquest dilluns de matinada des de la península de Crimea almenys 23 drons, en una nit en què les alertes antiaèries han sonat a nou regions ucraïneses, segons un informe de la Força Aèria ucraïneses.

Les autoritats han assegurat que es tractava d'aeronaus no tripulades Shahed. En les tasques d'intercepció, Ucraïna n'ha aconseguit abatre 18, a més d'un míssil, si bé no hi ha constància de danys personals o materials de consideració.

Aquests artefactes han estat clau en l'ofensiva militar de Rússia sobre Ucraïna, en la mesura en què els drons kamikaze han esdevingut una eina recurrent per atacar diferents objectius, també civils. Kíiv acusa Moscou de tenir l'ajuda de Teheran per a aquesta tecnologia.