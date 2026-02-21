Rússia assegura tenir proves "fiables" que Ucraïna estaria utilitzant Telegram amb finalitats militars

Europa Press/Contacto/Sofya Nazarova - Arxiu
MADRID, 21 febr. (EUROPA PRESS) -
El Servei Federal de Seguretat de Rússia (FSB, per les seves sigles en anglès) ha asseverat aquest dissabte que compta amb "informacions fiables" que revelen que les autoritats ucraïneses utilitzen la plataforma de missatgeria instantània Telegram per obtenir "ràpidament" dades que posteriorment són utilitzades en el terreny militar, posant en risc les tropes russes a la zona d'operacions militars.
"El Servei Federal de Seguretat té informació fiable que les Forces Armades d'Ucraïna i els serveis d'Intel·ligència (ucraïnesos) poden obtenir ràpidament informació publicada al lloc de missatgeria Telegram i utilitzar-la amb finalitats militars", resa una declaració del Centre de Relacions Públiques (PRC) del FSB recollida per l'agència de notícies russa Tass.
Així mateix, la institució russa ha assenyalat que, després d'examinar el funcionament de Telegram, "s'han recopilat múltiples informes fidedignes que evidencien que l'ús d'aquesta plataforma per efectius de les Forces Armades de Rússia a l'àrea d'una operació militar especial, durant els darrers tres mesos, ha generat en reiterades ocasionis riscos per a la vida del personal militar".
