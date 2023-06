Rússia assegura haver interceptat vuit drons a Moscou i acusa Ucraïna d'un "atac terrorista"

Les autoritats russes confirmen "danys menors a diversos edificis" i fan una crida a la calma

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Rússia han assegurat aquest dimarts haver interceptat vuit drons a la capital, Moscou, i han acusat Ucraïna d'estar darrere l'atac, que s'hauria saldat amb "danys menors a diversos edificis", tal com ha confirmat l'alcalde de la ciutat, Serguei Sobianin.

El Ministeri de Defensa rus ha recalcat que "el règim de Kíiv ha llançat un atac terrorista amb aparells no tripulats contra instal·lacions a la ciutat de Moscou", abans d'afegir que "vuit drons hi han estat implicats". "Tots han estat destruïts", ha subratllat.

Així, ha especificat en un comunicat publicat a Telegram que tres dels aparells han estat interceptats a través de mitjans electrònics, després de desviar-los del seu objectiu, mentre que els altres cinc han estat abatuts pels sistemes antiaeris.

En aquest sentit, Sobianin ha apuntat que hi ha hagut danys materials a la ciutat per "un atac amb un dron", i ha destacat que els serveis d'emergència de la ciutat són al lloc de l'incident per esbrinar les circumstàncies dels fets.

L'alcalde ha afegit que "fins ara ningú no ha resultat greument ferit", i que per raons de seguretat els serveis d'emergència han evacuat els veïns de la zona. "Després de les tasques dels serveis d'emergència, els residents podran tornar a casa", diu un comunicat.

Posteriorment, el governador de Moscou, Andrei Vorobiov, ha mirat de calmar la població i ha indicat que el so d'explosions que s'ha produït durant la nit es deu a les tasques de la defensa aèria.

"Aquest matí, els residents d'algunes àrees de la regió de Moscou han pogut sentir el so d'explosions: aquesta és la nostra defensa aèria. En acostar-se a Moscou, diversos drons han estat destruïts. Demano que mantingueu la calma", ha explicat a Telegram.