Rússia assegura haver abatut prop de 400 drons ucraïnesos en un atac nocturn

Ягодкин Дмитрий / Zuma Press / Europa Press
MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Les forces armades de Rússia han assegurat aquest dijous haver interceptat i destruït un total de 399 drons enviats per Ucraïna durant la nit i que han afectat una vintena de regions del país, a més de la península de Crimea i el mar Negre.
Segons ha detallat el Ministeri de Defensa rus a través d'un comunicat, els sistemes de defensa antiaèria han donat l'alerta per neutralitzar la incursió, que s'ha executat amb vehicles aeris no tripulats d'ala fixa. Les operacions d'intercepció s'han produit entre les 20.00 hores (hora local) del 7 d'octubre i les 8.00 hores d'aquest dijous, 8 d'octubre.
Els drons han estat abatuts sobre una àmplia franja del territori rus, que abasta les regions de Bélgorod, Briansk, Volgograd, Vorónej, Kursk, Lípetsk, Oriol, Orenburg, Penza, Rostov, Riazan, Samara, Saràtov, Smolensk, Tambov, Tula, Uliànovsk i la regió de Moscou.
Així mateix, el departament de Defensa ha confirmat la destrucció d'aquests dispositius sobre les repúbliques de Baixkíria i el Tatarstan, a banda de l'espai aeri de la península de Crimea.