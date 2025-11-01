Rússia assegura que els militars ucraïnesos atrapats en Pokrovsk han començat a rendir-se

MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Defensa rus ha informat aquest diumenge que els militars ucraïnesos que es troben a la ciutat de Pokrovsk --Krasnoarmiisk per a Moscou--, envoltada per forces russes, han començat a rendir-se.
No obstant això, Ucraïna no ha confirmat que la ciutat estigui envoltada i ha assegurat que la situació a la ciutat, situada a la regió de Donetsk (est) és "complicada i dinàmica" i fins i tot sosté que han millorat les seves posicions en alguns districtes de la ciutat.
Moscou ha difós el testimonio d'un militar ucraïnès, Viacheslav Krevenko, un dels soldats que haurien estat capturats. "Em vaig adonar que el comandant ens havia abandonat fa temps. El meu company i jo intentem organitzar la defensa en una casa, però després decidim que era millor rendir-se perquè no tenia cap sentit resistir. El comandant ens ha traït", ha explicat, segons recull l'agència de notícies russa TASS.
D'altra banda, les Forces Aèries ucraïneses han denunciat que la passada nit Rússia va llançar 223 drones contra territori ucraïnès. D'aquests, 206 van ser derrocats i s'han comptabilitzat set impactes.