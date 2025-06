Rússia anuncia que la seva infanteria ha arribat per primera vegada a la regió ucraïnesa de Dnipropetrovsk

L'Estat Major d'Ucraïna desmenteix l'avanç però reconeix forts combats a la frontera occidental de la regió de Donetsk

MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Defensa de Rússia ha anunciat aquest diumenge que la seva infanteria ha posat peu per primera vegada a la regió ucraïnesa de Dnipropetrovsk, al centre del país; una informació immediatament desmentida per l'Estat Major ucraïnès que ha reconegut no obstant això intensos combats a la frontera occidental de la veïna regió de Donetsk .

En el seu comunicat, el Ministeri de Defensa rus assegura que les seves unitats de la "90a divisió blindada del grup de forces centre han arribat a la frontera occidental de la República Popular de Donetsk i continuen desenvolupant l'ofensiva al territori de la regió de Dnepropetrovsk", una de les regions més poblades i industrialitzades d'Ucraïna.

En una resposta immediata, l'Estat Major d'Ucraïna, a través del seu portaveu, Andriy Kovalev, ha desmentit l'entrada russa. "L'enemic no recula en les seves intencions d'entrar a la regió de Dnipropetrovsk. Però els nostres combatents mantenen el seu front amb valentia i professionalitat, frustrant els plans de l'ocupant. Aquesta labor no es deté ni un instant", ha fet saber en un missatge publicat a Telegram.

Si finalment es confirma l'entrada de Rússia a Dnipropetrovsk, estaran a més de 140 quilòmetres de la capital Dnipró, protegida pel riu homònim i un sistema d'estuaris que dificulta qualsevol mena d'avanç. La capital és la quarta ciutat més gran d'Ucraïna, on abans de l'esclat de la guerra el 2022 vivien més d'un milió de persones.