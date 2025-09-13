Rússia anuncia la presa d'una altra localitat a Dnipropetrovsk i continua avançant a l'est d'Ucraïna

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Rússia ha anunciat aquest dissabte la presa d'una altra localitat a la província ucraïnesa de Dnipropetrovsk, en la qual ha aconseguit diversos avenços durant les últimes setmanes, en el marc de la invasió desencadenada el febrer del 2022 per ordre del president rus, Vladímir Putin.
"Com a resultat de les operacions ofensives actives d'unitats del grup Est, la localitat de Novonikolaevka, a Dnipropetrovsk, ha estat alliberada", ha dit el Ministeri de Defensa rus en un breu comunicat en el seu compte de Telegram, sense que Kíiv s'hagi pronunciat ara com ara sobre això.
Rússia ja va anunciar divendres la presa de Novopetrovskoye, també a Dnipropetrovsk. Ucraïna va reconèixer a finals d'agost per primera vegada l'entrada de tropes russes a la zona, al fil dels seus avenços en altres províncies de l'est d'Ucraïna, principalment a Donetsk i Luhansk.