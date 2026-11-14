Полегенько Александр / Zuma Press / Europa Press
MADRID 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Defensa de Rússia ha anunciat aquest dissabte que les seves forces militars han pres el control de la localitat de Tersianka, a la regió ucraïnesa de Zaporíjia, després d'una operació encapçalada per unitats de l'Exèrcit rus desplegades als fronts de l'est i el sud d'Ucraïna.
"Les unitats del grup de forces Vostok van penetrar profundament en les defenses enemigues i, com a resultat d'operacions actives, van alliberar el llogaret de Tersianka", ha assenyalat el Ministeri en un comunicat.
Segons Moscou, durant les operacions també han estat atacats efectius i equipament de brigades d'assalt mecanitzades i aerotransportades, així com d'un regiment d'assalt de l'Exèrcit ucraïnès a Podgavrilovka, a la regió de Dnipropetrovsk, i a Novorosivka i Odarovka, a Zaporíjia.
La cartera de Defensa ha sostingut que la presa de Tersianka ha permès al grup Vostok ampliar el territori sota el seu control i establir noves posicions, creant "les condicions per a l'avanç posterior de les unitats del grup".
L'operació d'assalt ha estat executada, segons l'agència de notícies russa Interfax, per efectius de la 36a Brigada de Fusellers Motoritzats, integrada en el 29è Exèrcit d'Armes Combinades del grup de forces Vostok.