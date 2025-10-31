Rússia anuncia nous avanços a Ucraïna amb l'ocupació d'una localitat més a la província de Dnipropetrovsk

MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han anunciat aquest divendres nous avanços territorials en la invasió d'Ucraïna, llançada el febrer del 2022, amb l'ocupació d'una nova localitat a la província de Dnipropetrovsk, on a l'agost van aconseguir penetrar i en la qual han fet progressos des d'aleshores.
"Unitats del grup militar Est han alliberat la localitat de Novoleksandrivka, a Dnipropetrovsk", ha dit el Ministeri de Defensa rus en un breu missatge a Telegram, sense que el govern o l'exèrcit d'Ucraïna hagin respost ara com ara a aquestes afirmacions.
Rússia ha aconseguit avanços durant els últims mesos a Ucraïna, amb l'epicentre dels progressos a Donetsk. Moscou va annexionar el setembre del 2022 les parcialment ocupades províncies de Donetsk, Luhansk, Kherson i Zaporíjia, mentre que també ha aconseguit penetrar a Khàrkiv, Sumi i Dnipropetrovsk, a més d'annexionar-se el 2014 la península de Crimea.