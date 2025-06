Rússia anuncia nous avanços amb l'ocupació de dues localitats a Khàrkiv i Sumi

MADRID 18 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Rússia han anunciat aquest dimecres nous avanços territorials en la seva ofensiva al nord-est d'Ucraïna amb l'ocupació de dues localitats a les províncies de Khàrkiv i Sumi, dins la invasió desencadenada el febrer del 2022 per ordre del president rus, Vladímir Putin.

El Ministeri de Defensa rus ha indicat en dos breus comunicats a Telegram que les seves tropes controlen Novonikolaevka, a Sumi, i la de Dovhen'ke, a Khàrkiv, sense que ara com ara les autoritats d'Ucraïna s'hagin pronunciat sobre la veracitat d'aquestes afirmacions.

Les forces russes han aconseguit diversos avanços durant els darrers mesos a l'est i el nord-est d'Ucraïna, centrats principalment a la província de Donetsk, una de les quatre que van ser annexionades el 2023 per Moscou, en una mesura no reconeguda internacionalment que es va afegir a l'annexió el 2014 de la península de Crimea.