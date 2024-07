Rússia anuncia nous avanços a Donetsk amb l'ocupació de la localitat ucraïnesa d'Ivano-Dar'ivka

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Rússia han anunciat aquest dimarts nous avanços en l'ofensiva a la província ucraïnesa de Donetsk (est) i han assegurat que les seves tropes controlen la localitat d'Ivano-Dar'ivka, dins els progressos obtinguts durant els darrers mesos en aquesta zona del país.

El Ministeri de Defensa rus ha apuntat en un comunicat publicat a Telegram que "com a resultat de les operacions actives, unitats del Grup Sud han alliberat la localitat d'Ivano-Dar'ivka, a la República Popular de Donetsk, on han aconseguit posicions més avantatjoses". Així mateix, ha assegurat que han provocat "pèrdues en personal i equipament" a diverses unitats ucraïneses.

Les tropes russes han aconseguit en els darrers mesos diferents avanços a la província, inclosa l'ocupació d'Avdíivka durant el mes de febrer. Donetsk, juntament amb Lugansk, Kherson i Zaporíjia, totes parcialment ocupades durant la invasió, va ser annexionada l'octubre del 2022 per Rússia, una mesura no reconeguda per part de la comunitat internacional que es va sumar a l'annexió el 2014 de la península de Crimea.