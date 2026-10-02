Rússia ocupa tres localitats més a les províncies ucraïneses de Khàrkiv i Sumi

MADRID 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Rússia ha anunciat aquest divendres l'ocupació de tres localitats més a les províncies ucraïneses de Khàrkiv i Sumi, al nord-est del país, dins els avanços territorials russos arran de la invasió del febrer del 2022.
El Ministeri de Defensa rus ha assenyalat a través de les xarxes socials que les seves tropes han ocupat en les últimes hores les ciutats de Gratxevka i Serdobino, a Khàrkiv, a més de Malaia Ribitsa, a Sumi, sense més detalls o informacions sobre baixes.
Rússia ha anunciat durant els últims mesos avanços a Ucraïna, especialment a Donetsk, una província que --juntament amb Luhansk, totes dues a la regió del Dombàs--, ja era escenari d'un conflicte des del 2014 entre separatistes prorussos i les forces governamentals d'Ucraïna.