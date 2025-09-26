Rússia anuncia l'ocupació d'una altra localitat al nord-est d'Ucraïna i la destrucció de prop de 60 drons

MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han anunciat aquest divendres que han ocupat una altra localitat a la província ucraïnesa de Sumi, al nord-est del país, en el marc dels avanços territorials des de la invasió al país europeu iniciada el febrer del 2022 per ordre del president rus, Vladímir Putin.
El Ministeri de Defensa rus ha indicat en un breu comunicat publicat a Telegram que "el grup de forces Nord ha penetrat en les defenses de l'enemic a la província de Sumi i ha alliberat la localitat de Yunakivka gràcies a operacions ofensives", sense que Kíiv s'hagi pronunciat sobre aquest tema.
La cartera ha xifrat aquest dijous en més de 200 les localitats ocupades a l'est d'Ucraïna des de començaments d'any, unes zones "alliberades" que sumen més de 4.700 quilòmetres quadrats, dels quals uns 3.300 correspondrien a la província de Donestk, epicentre dels avanços russos des de l'inici de la invasió.
D'altra banda, ha ressaltat que durant les últimes hores han abatut prop de 58 aparells no tripulats llançats per Ucraïna, entre els quals 20 al mar d'Azov i catorze a la península de Crimea, annexionada el 2014, una mesura no reconeguda per la comunitat internacional.