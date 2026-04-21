Rússia anuncia l'ocupació de dues localitats més a Donetsk i Khàrkiv

Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov
MADRID 21 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han anunciat aquest dimarts l'ocupació de dues localitats més a les províncies ucraïneses de Donetsk i Khàrkiv, en els avanços territorials arran de la invasió llançada el febrer del 2022 per ordre del president rus, Vladímir Putin.
El Ministeri de Defensa rus ha assenyalat en un breu comunicat a les xarxes socials que les tropes russes han "alliberat" la localitat de Grixino, a Donetsk, i han pres el control de Veterinarnoe, a Khàrkiv, sense dades sobre baixes i sense que Kíiv s'hagi pronunciat.
Rússia ha aconseguit avanços durant els últims mesos a Ucraïna, especialment a l'est. Moscou es va annexionar el setembre del 2022 les parcialment ocupades províncies de Donetsk, Luhansk, Kherson i Zaporíjia, mentre que també ha aconseguit penetrar a Khàrkiv, Sumi i Dnipropetrovsk, a més d'annexionar-se el 2014 la península de Crimea.