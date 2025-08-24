Rússia anuncia l'intercanvi d'un total de 292 presoners de guerra amb Ucraïna

MADRID 24 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Defensa de Rússia ha informat aquest diumenge de l'alliberament de 146 militars ucraïnesos presoners de guerra a canvi d'altres militars russos.
"El 24 d'agost 146 militars russos han tornat del territori controlat pel règim de Kíiv. A canvi, 146 presoners de guerra de les forces armades ucraïneses han estat entregats", ha informat el Ministeri de Defensa rus en un missatge publicat a Telegram. Els militars russos "rebran tractament i rehabilitació a les institucions mèdiques del Ministeri de Defensa rus". Els militars russos estan ja en territori de Bielorússia i reben "l'atenció psicològica i mèdica necessària".
A més, vuit "ciutadans de russos residents a la regió de Kursk" i que havien estat "il·legalment detinguts pel règim de Kíiv", han tornat i tornaran a casa seva. Aquests ciutadans russos haurien estat capturats quan Ucraïna va ocupar durant mesos una important porció del territori de la província russa de Kursk en una maniobra tàctica per intentar frenar l'ofensiva russa a la regió ucraïnesa del Donbàs.
Moscou ha esmentat la col·laboració d'Unió dels Emirats Àrabs a través de la seva mediació "humanitària" per facilitar el retorn dels militars russos capturats per les forces ucraïneses. De moment Kíiv no ha confirmat l'intercanvi.