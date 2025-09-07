Rússia anuncia "l'alliberament" de la localitat de Joroshie, a la província ucraïnesa de Dnipropetrovsk

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Defensa de Rússia ha informat aquest diumenge de la presa de la localitat de Joroshie, a la província de Dnipropetrovsk, a l'est d'Ucraïna.
"Unitats del Grup Militar Vostok han alliberat la població de Joroshie, a la regió de Dnipropetrovsk, com a resultat d'accions ofensives", ha indicat el Ministeri de Defensa rus en un comunicat oficial.
D'altra banda, Moscou ha informat que el Grup Militar Dniéper ha aïllat la zona de la ribera oriental del riu Dniéper a la regió de Kherson. "L'enemic es mou en grups petits exclusivament, fins i tot es podria dir en unitats aïllades. Tenen molta por i actuen ocultant-se", ha explicat un oficial d'una unitat de drons russa citada per l'agència de notícies russa TASS.
La seva unitat s'encarrega a més d'evitar "gairebé tots" els intents de portar munició i material a les posicions ucraïneses entorn del riu, que s'ha quedat com a línia del front natural entre les regions controlades per Ucraïna i les forces russes al sud d'Ucraïna.