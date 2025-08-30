Rússia anuncia la captura de la localitat de Kamishevaja, al Donetsk

MADRID 30 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Defensa rus ha informat aquest dissabte del "alliberament" de la localitat de Kamishevaja, a la regió ucraïnesa del Donetsk, en el marc de l'ofensiva militar russa llançada contra Ucraïna fa ja més de dos anys.
"Unitats del grup militar Vostok han alliberat la localitat de Kamishevaja, a la República Popular del Donetsk, com a conseqüència d'accions ofensives", ha indicat el Ministeri.
D'altra banda, Moscou ha informat que ha interceptat durant les últimes 24 hores quatre míssils Neptú i 233 drons de les Forces Armades ucraïneses sobre diferents regions del país, la major concentració d'ells sobre el mar Negre, segons han informat les autoritats russes.
El Govern rus ha informat així mateix d'atacs contra aeròdroms i instal·lacions de fabricació de míssils i d'aviació ucraïneses. "Les Forces Armades de la Federació Russa han realitzat durant la passada nit una intensiva campanya d'atacs amb armaments d'alta precisió des de terra, aire i mar contra vehicle aeris no tripulats i empreses de la indústria de míssils i d'aviació, així com aeròdroms d'Ucraïna", ha explicat el Ministeri de Defensa.
Aquests atacs es produeixen en un moment de màxima tensió a la regió, després que el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, hagi denunciat aquest divendres que Rússia concentra 100.000 militars prop de la ciutat de Pokrovsk (Donetsk), un punt clau per a la logística del desplegament ucraïnès en l'est del país, en el marc de la invasió russa, iniciada el 24 de febrer de 2022.