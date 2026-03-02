Rússia anuncia avanços a Ucraïna amb l'ocupació de tres localitats a les províncies de Donetsk i Khàrkiv

Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov
MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han anunciat aquest dilluns avanços territorials en la invasió d'Ucraïna, desencadenada fa més de quatre anys per ordre del president rus, Vladímir Putin, en aquest cas amb l'ocupació de tres localitats a les províncies de Donetsk i Khàrkiv.
"Les tropes russes han alliberat les localitats de Drobixeve i Reznikovka, a Donetsk, i han establert un control a Krugloe, a Khàrkiv", ha manifestat el Ministeri de Defensa rus en un breu comunicat, sense donar detalls sobre possibles baixes a causa d'aquests combats.
Rússia ha aconseguit avanços durant els darrers mesos a Ucraïna, amb l'epicentre a Donetsk. Moscou es va annexionar el setembre del 2022 les parcialment ocupades províncies de Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia, mentre que també ha aconseguit penetrar a Khàrkiv, Sumi i Dnipropetrovsk, a més d'annexionar-se el 2014 la península de Crimea.