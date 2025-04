Rússia anuncia que ha abatut més de 160 drons llançats per l'exèrcit d'Ucraïna

MADRID 9 abr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Rússia han anunciat aquest dimecres que han destruït més de 160 drons llançats per l'exèrcit d'Ucraïna durant les últimes hores al país i contra la península de Crimea, annexionada per Moscou l'any 2014, en un moviment no reconegut per la comunitat internacional.

El Ministeri de Defensa rus ha especificat en un comunicat a Telegram que els sistemes de defensa aèria han interceptat i destruït 164 aparells ucraïnesos, inclosos 67 sobre el territori de Krasnodar, 29 a Rostov i 15 a Ossètia del Nord-Alània, aquesta última situada a la frontera amb Geòrgia.

A aquests s'hi sumen onze drons abatuts a Vorónej, deu a Kursk, set sobre el mar d'Azov, sis sobre el mar Negre, cinc a Bélgorod, quatre a Orenburg, tres a la península de Crimea, dos a Penza i Nijni Nóvgorod, respectivament, i un sobre Penza, Saràtov, Oriol i Stàvropol.

L'exèrcit ucraïnès, que per ara no s'ha pronunciat sobre aquests atacs --en els quals Moscou no ha informat sobre víctimes o danys materials--, ha llançat centenars de drons contra territori rus en resposta a la invasió d'Ucraïna, desencadenada el febrer del 2022 per ordre del president rus, Vladímir Putin.