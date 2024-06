Almenys sis policies i un sacerdot morts en atacs terroristes a Daguestan (Rússia)

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys sis policies han mort i dotze persones més han resultat ferides en dos atemptats terroristes coordinats perpetrats aquest diumenge en la república russa de Daguestán, en el Caucas. A més s'ha confirmat la mort de dos dels atacants i d'un sacerdot.

Els assaltants han atacat esglésies, sinagogues i llocs de la policia de tràfic a la capital regional, Majachkala, i a la ciutat de Derbent, segons han informat les autoritats i recull l'agència de notícies russa TASS.

La Direcció General del Ministeri de l'Interior rus per Daguestan ha confirmat la xifra de víctimes. "Fins al moment, segons la informació disponible, sis policies han mort i dotze més han resultat ferits. Diversos milicians han estat detinguts", ha indicat l'organisme.

Prèviament, les autoritats locals havien informat que sobre les 18.00 a la ciutat de Derbent, al sud de Majachkala, individus no identificats han degollat un sacerdot i han calat foc a l'església i a una sinagoga propera.

L'atac ha estat al carrer Lenin, a l'Església Ortodoxa de la Intercessió de la Beneïda Mare de Déu, quan els assaltants han degollat un sacerdot de 66 anys, el pare Nikolai Kotelnikov. Després els atacants s'han desplaçat fins a una sinagoga propera, que ha estat també incendiada.

L'edifici jueu ha quedat pràcticament destruït, segons mitjans locals, mentre que el temple cristià també ha patit un incendi de menors proporcions. Els atacants van fugir en un turisme Volkswagen Polo blanc amb matrícula 921, segons mitjans russos, que informen també d'almenys dos atacants armats abatuts.

D'altra banda, a la capital regional, Majachkala, un policia ha mort i sis persones més han resultat ferides en un atac amb armes de foc contra una instal·lació de la policia de trànsit. segons ha informat el departament de l'Interior de Daguestan pel seu canal oficial a Telegram.

L'incident va passar en el centre de la ciutat, al carrer Ermoshkina, on també hi ha una sinagoga a prop. Les autoritats han activat una operació gàbia per intentar localitzar els responsables.

El president de Daguestan, Sergei Melikov, ha denunciat un "intent de desestabilitzar la societat" i ha demanat calma a la població, mentre en xarxes socials circulen ja imatges dels suposats atacants en vídeos, l'autenticitat dels quals no ha pogut ser verificada.

En la nit del 29 al 30 d'octubre de l'any passat una torba intento atacar als viatgers d'un vol procedent de Tel Aviv en represàlia per l'ofensiva militar israeliana sobre la Franja de Gaza. Els assaltants van irrompre en la pista de l'aeroport i més de 200 van ser detinguts.

Fins a 20 persones van resultar ferits, inclosos nou policies. Cap d'ells era ciutadà israelià, segons va informar aleshores l'ambaixador israelià a Rússia, Alexander Ben Zvi.