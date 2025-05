Rússia al·lega que compleix l'alto el foc de Putin però "respon" als atacs d'Ucraïna

Les autoritats ucraïneses acusen la part russa de violar els seus propis compromisos

MADRID, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern de Rússia ha assegurat que les forces armades russes respecten "estrictament" l'alto el foc de tres dies decretat pel president, Vladímir Putin, però ha reconegut que "estan responent" a les suposades violacions d'aquest compromís per part d'Ucraïna, que en cap moment s'ha compromès a paralitzar les seves operacions.

De fet, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va tornar a plantejar dimecres al vespre una treva temporal de 30 dies, poc abans que entrés en vigor un alto el foc que Putin ha fet coincidir amb les celebracions del Dia de la Victòria contra les tropes de l'Alemanya nazi.

Segons el Ministeri de Defensa rus, l'alto el foc ha implicat el cessament dels atacs amb míssils, projectils d'artilleria, avions o drons. No obstant això, ha afegit, "les forces armades d'Ucraïna no han paralitzat les seves operacions", fins al punt que haurien provat en dues ocasions d'entrar a través de la frontera a la regió de Kursk, on ja hi ha una incursió en marxa.

Moscou, que aquest mateix dijous ha informat de l'ocupació d'una altra localitat a la regió ucraïnesa de Donetsk abans de l'inici de l'alto el foc, estima en 448 les "violacions" perpetrades per les tropes ucraïneses.

Un portaveu de les forces armades d'Ucraïna, Víktor Tregúbov, ha denunciat en canvi que els atacs russos continuen al front de combat del Donbàs. Així, tot i que no han estat tan "intensos" com altres dies previs, ha assenyalat en unes declaracions a Ukrinform que "els russos no renuncien a millorar la seva situació tàctica" en àrees clau com els voltants de Pokrovsk.

A més a més, diferents autoritats han denunciat atacs des de l'aire i la Fiscalia General ha informat de l'impacte aquest dijous a primera hora d'un dron sobre un vehicle civil a la regió de Khàrkiv. Tres dones d'entre 18 i 58 anys han resultat ferides en aquest incident.