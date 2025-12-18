Rússia alerta del "potencial perill" en l'augment de la tensió a Veneçuela

-/Kremlin Press Office/dpa - Arxiu
Demana als països de l'Amèrica Llatina mantenir la "contenció" per evitar "imprevistos"
MADRID, 18 des. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han alertat aquest dijous del "potencial perill" que suposa l'augment de la tensió a Veneçuela després dels últims atacs perpetrats per l'exèrcit nord-americà en aigües del mar Carib i l'oceà Pacífic, on la xifra de morts ja s'enfila als 90.
El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha indicat que aquesta situació suposa un "risc extrem" i ha reiterat el seu suport a Caracas, amb qui "manté el contacte constantment, també al més alt nivell", segons informacions recollides per l'agència russa de notícies TASS.
"Veneçuela és el nostre aliat, el nostre soci, i hi tenim contacte constant", ha insistit, alhora que ha confirmat que el president rus, Vladímir Putin, i el seu homòleg veneçolà, Nicolás Maduro, han mantingut recentment converses telefòniques.
Aquestes informacions apunten a que Putin i Maduro van parlar per última vegada l'11 de desembre, quan van intercanviar posicions sobre el desenvolupament de les relacions entre Rússia i Veneçuela. A més, van reafirmar el compromís de continuar cooperant en diverses àrees.
Les paraules de Peskov arriben ara que el Govern veneçolà ha sol·licitat una reunió urgent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per frenar el que han descrit com una "agressió criminal" per part de Washington, qui acusen de voler "robar els recursos petroliers" del país.