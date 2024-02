Rússia alerta que l'enviament de tropes de l'OTAN a Ucraïna "agreujaria el conflicte"

MADRID, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Rússia han rebutjat aquest dimarts les paraules del president francès, Emmanuel Macron, sobre el possible desplegament de tropes a Ucraïna i han alertat que l'enviament de militars de països membres de l'OTAN només provocaria un "agreujament del conflicte".

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha indicat que "cal parlar de la possibilitat i de la inevitabilitat que es produeixi un conflicte superior" a l'actual si això passa. "Així és com ho abordem nosaltres", ha manifestat en una conferència de premsa, segons l'agència Interfax.

Així, ha puntualitzat que hi ha un clar risc d'"agreujament del conflicte directe amb l'OTAN si apareix una aliança militar en territori ucraïnès" i ha afirmat que "aquests països han d'avaluar i preguntar-se si això respon als seus interessos i a l'interès dels seus ciutadans".

Peskov ha afirmat, a més, que la idea d'enviar tropes a Ucraïna és un nou element que han començat a abordar els països occidentals. "A grans trets, és un element nou i és molt important. Tots els altres elements del discurs de Macron s'han tingut en compte", ha aclarit.

Moscou ha aclarit que està al corrent de la posició de Macron "respecte a la necessitat d'infligir una derrota estratègica a Rússia". "La idea d'enviar personal militar a Ucraïna s'ha abordat de manera indirecta, però també que hi ha moltes opinions, no hi ha consens", ha dit.

"Un gran nombre de països (...) sostenen la idea justa que hi ha perills potencials a l'hora de prendre mesures que poden portar a una implicació directa en el conflicte, a una implicació al camp de batalla", ha resolt.