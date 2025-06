Rússia afirma que l'únic objectiu de les converses amb Ucraïna és "aconseguir la victòria"

MADRID 3 juny (EUROPA PRESS) -

El vicepresident del Consell de Seguretat de Rússia i expresident del país, Dmitri Medvédev, ha afirmat aquest dimarts que l'objectiu final de les converses amb Ucraïna és "aconseguir la victòria total" de Moscou sobre Kíiv i la "destrucció completa del règim neonazi" ucraïnès.

"Les converses d'Istanbul no són un compromís per assolir la pau a partir dels termes delirants d'uns altres, sinó una possibilitat de garantir la victòria", ha afirmat en un missatge difós a través del seu compte de Telegram.

És per això que ha sostingut que les negociacions entre les delegacions de Rússia i Ucraïna no són "necessàries per traçar compromisos" i ha defensat la posició de Moscou, que reclama les províncies ucraïneses de Kherson, Zaporíjia, Lugansk i Donetsk, situades a l'est del país.

Aquestes paraules arriben l'endemà que Rússia lliurés el memoràndum amb la seva proposta d'alto el foc a Ucraïna després d'una hora de reunió entre les dues delegacions. El text proposa una treva a llarg termini en algunes zones i la retirada ucraïnesa d'aquestes províncies.

Així, ofereix dues opcions d'alto el foc entre les quals podria triar Ucraïna. La primera suposa signar un memoràndum de 30 dies que inclouria el compromís de retirada de les forces armades d'Ucraïna de Lugansk, Donetsk, Kherson i Zaporíjia. En aquest termini Ucraïna també hauria de completar la retirada total de les seves forces del territori de la Federació Russa, segons el text.

La segona opció d'alto el foc contempla un paquet de deu condicions que haurien de complir les parts i que no han transcendit. Entre aquestes mesures hi ha el replegament de forces ucraïneses a una distància considerable de la frontera russa, el final de la mobilització militar i rebutjar el desplegament de forces de tercers països en territori ucraïnès, entre altres qüestions.