Rússia afirma haver ocupat 49 localitats a la província de Khàrkiv

Ucraïna denuncia atacs contra els equips d'evacuació de la ciutat de Vovtxansk

MADRID, 22 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats prorusses de Khàrkiv han informat aquest dimecres de l'"alliberament" de 49 localitats d'aquesta província, entre les quals 36 del districte de Kúpiansk, i també diverses més situades al nord, en plena ofensiva russa per recuperar territoris dels quals van ser expulsats.

El governador prorús de la regió, Vitali Ganxev, ha detallat que a les 36 localitats de Kúpiansk s'hi afegeixen tretze més repartides entre el districte homònim de Khàrkiv i la ciutat de Vovtxansk, recull l'agència TASS.

Es tracta de la captura de territoris més gran des de l'inici d'aquesta renovada ofensiva al nord-est de Khàrkiv, després que la setmana passada el Ministeri de Defensa rus va destacar l'"alliberament" d'una dotzena de ciutats més, entre les quals Glubokoie o Lukiantsi.

No hi figura Vovtxansk, a uns quilòmetres de la frontera i que aquests dies ha guanyat notorietat per la intensitat dels combats. Milers de persones han estat evacuades i els mitjans ucraïnesos diuen que malgrat que la ciutat "no existeix" des del 10 de maig, els atacs continuen.

En les últimes hores, el Ministeri d'Interior d'Ucraïna ha denunciat la mort d'un policia, mentre que un altre ha resultat ferit, quan treballaven en les tasques d'evacuació de Vovtxansk. En el moment de l'impacte, el vehicle on viatjaven "es dirigia a rescatar els civils".

Els drons de l'exèrcit rus ens sobrevolen constantment, alerta la cartera d'Interior, qui ha destacat que malgrat que el perill per als equips de rescat "encara és constantment alt", continuen amb les seves tasques. "Aquest sacrifici s'ha de recordar sempre", ha demanat.

L'objectiu d'aquesta ofensiva, segons va explicar el president rus, Vladímir Putin, no seria apoderar-se de Khàrkiv, a 30 quilòmetres de la frontera, sinó establir un espai de seguretat per evitar atacs a localitats com Bélgorod, objectiu de Kíiv en territori rus.