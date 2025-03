Rússia adverteix que consideraria el desplegament de tropes europees a Ucraïna com "una implicació de l'OTAN"

MADRID 6 març (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, ha advertit aquest dijous que Moscou considerarà la presència de tropes europees a Ucraïna com "una implicació de l'OTAN", enmig de les converses a la Unió Europea (UE) sobre el possible desplegament d'un contingent.

En concret, ha manifestat que les autoritats russes "consideraran la presència d'aquestes tropes com la presència potencial de l'OTAN a Ucraïna". "El debat s'està duent a terme amb un objectiu obertament hostil i no amaguen per què ho necessiten", ha criticat.

Lavrov ha rebutjat qualsevol compromís per part de Rússia sobre aquest punt i ha reiterat que aquest desplegament "no suposaria una participació híbrida, sinó una implicació directa, oficial i clara dels països de l'OTAN en una guerra contra Rússia". "Això no es pot permetre", ha afirmat, segons ha recollit l'agència russa de notícies Interfax.

Les paraules de Lavrov han arribat l'endemà que el president francès, Emmanuel Macron, convidés els caps d'Estat Major dels països europeus que estan disposats a reunir-se a París per debatre un possible desplegament de forces europees un cop se signi un acord de pau a Ucraïna.

"A partir de la setmana vinent reunirem a París els caps d'Estat Major dels països que vulguin assumir responsabilitats. Es tracta d'un pla per a una pau sòlida, duradora i verificable que hem preparat amb els ucraïnesos i diversos socis europeus", va sostenir en un discurs a la nació en el qual va expressar l'esperança que els Estats Units (EUA) donin suport a aquesta iniciativa.

En aquesta línia, va manifestar que "el futur d'Europa no s'ha de decidir entre Washington i Moscou" i va posar damunt la taula la possibilitat d'obrir un "debat estratègic" sobre "dissuasió nuclear" estesa als aliats europeus davant l'"amenaça" de Rússia per al continent.

Les declaracions de Macron han rebut a més una dura resposta per part del portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, qui ha dit que el discurs del dirigent francès va ser "bel·ligerant contra Rússia". "Hem llegit les paraules del president de França sobre el desplegament d'un contingent a Ucraïna després de l'alto el foc", ha dit, abans d'afirmar que la resposta de Moscou "és absolutament òbvia".

"Si un llegeix el discurs de Macron té la sensació que França vol continuar la guerra. De fet, França ja està disposada a fer servir les seves armes nuclears per a finalitats de seguretat. Això ja és una retòrica nuclear", ha sostingut Peskov, qui ha reiterat que aquesta posició "és molt, molt bel·ligerant".