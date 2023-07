Rússia acusa Ucraïna d'"un atac terrorista" després de destruir quatre drons als voltants de Moscou

MADRID, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Rússia ha acusat aquest dimarts Ucraïna d'"un atac terrorista" després d'abatre quatre drons a la regió de Moscou i ha apuntat que entre els objectius hi havia "infraestructura civil", com ara l'Aeroport Internacional de Moscou-Vnúkovo, que ha suspès les operacions.

"Aquest matí s'ha desarticulat un intent del règim de Kíiv de perpetrar un atac terrorista amb cinc aparells aeris no tripulats contra punts de la regió de Moscou i Nou Moscou", ha manifestat el Ministeri de Defensa rus a través de Telegram.

Així, ha especificat que "els sistemes de defensa aèria han destruït quatre drons ucraïnesos a Nou Moscou" i que un cinquè aparell "ha estat eliminat amb mitjans de guerra electrònica i s'ha estavellat al districte d'Odintsovo". "No hi ha víctimes ni danys", ha subratllat.

Per la seva banda, la portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakhàrova, ha apuntat a Telegram que "l'intent del règim de Kíiv d'atacar una zona on hi ha infraestructura civil, inclòs l'aeroport, que per cert, accepta vols estrangers, és un altre acte de terrorisme".

"Tenint en compte que (el president ucraïnès, Volodímir) Zelenski està duent a terme aquests atacs terroristes amb armes entregades per Occident o comprades amb fons occidentals, es tracta de terrorisme intencional", ha explicat en un missatge a Telegram.

Per això, Zakhàrova ha destacat que "la comunitat mundial s'ha d'adonar que els Estats Units, el Regne Unit i França, membres permanents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, financen un règim terrorista", en referència a Kíiv.