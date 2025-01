Rússia acusa Ucraïna d'un atac contra una estació gasística

MADRID 13 gen. (EUROPA PRESS) -

Rússia ha assegurat aquest dilluns que dissabte va interceptar diversos drons llançats per Ucraïna contra una estació gasística situada a la regió de Krasnodar que subministra al gasoducte TurkStream, abans d'acusar Kíiv d'intentar "aturar el subministrament de gas" a Europa.

El Ministeri de Defensa rus ha afirmat en un comunicat a Telegram que "el règim de Kíiv, amb l'objectiu d'aturar el subministrament de gas a països europeus, va intentar l'11 de gener un atac amb nou drons contra la infraestructura d'una estació de compressió a Krasnodar".

Així, ha detallat que aquesta estació "subministra gas a través del gasoducte TurkStream i ha assegurat que els sistemes de defensa aèria "van abatre tots els aparells aeris". "No hi va haver víctimes entre el personal de manteniment de l'estació, que no va patir danys", ha dit.

No obstant això, ha confirmat que un edifici i equipament van patir "danys lleus" a causa de la caiguda de "fragments d'un dels drons". "Els equips d'emergència de Gazprom van eliminar ràpidament les conseqüències de la caiguda dels fragments i van restaurar l'equipament", ha afegit.

"L'estació subministra gas al gasoducte TurkStream de manera normal. No hi ha hagut alteracions en l'operació", ha resolt. Les autoritats d'Ucraïna ara com ara no s'han pronunciat sobre les acusacions, enmig de l'augment de les tensions pel subministrament de gas.