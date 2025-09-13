Rússia acusa Ucraïna d'intentar involucrar altres països en el conflicte "a qualsevol preu"

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
L'ambaixador de Rússia davant de l'ONU, Vassili Nebénzia, ha denunciat aquest divendres que Ucraïna busca estendre el conflicte rus-ucraïnès "costi el que costi" arrossegant altres països a la guerra, durant la seva intervenció en una sessió del Consell de Seguretat de l'organització sobre el recent atac amb drons a l'espai aeri de Polònia.
"Kíiv intenta per tots els mitjans ampliar la participació d'altres estats en la seva confrontació amb Moscou. No és un secret que ha estat intentant des de fa temps estendre el conflicte a zones noves, sense considerar els riscos d'una escalada", ha alertat el diplomàtic i així ho ha recollit la delegació russa davant de l'ONU en la transcripció de la seva participació, publicada al seu web oficial.
Nebénzia també ha destacat que aquesta mena d'accions responen a interessos polítics, en particular els del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, el mandat del qual ha titllat d'"il·legítim" després de la seva expiració el maig del 2024.
"Inflar artificialment l'alarma només afavoreix Zelenski i els sectors europeus que aposten per evitar, a qualsevol preu, una solució negociada entre Rússia i els Estats Units (...). És evident que Zelenski és ara el principal opositor a una solució política a la crisi ucraïnesa, la qual cosa exposaria la seva il·legitimitat", ha indicat, al·ludint al "buit legal" que permet al mandatari ucraïnès "aferrar-se al poder" sense tenir en compte els procediments constitucionals.
Segons l'ambaixador, Zelenski estaria disposat a mantenir viu el conflicte fent servir qualsevol recurs, "fins i tot exagerar amenaces, sobredimensionar els efectes de certs fets o, com en el cas de Pszewodow, fer servir qualsevol incident com a pretext per involucrar els països de l'OTAN en una guerra".
Aquest incident va tenir lloc el 15 de novembre del 2022, quan un míssil va impactar en la rodalia de la localitat polonesa, i va causar la mort de dos agricultors. En un primer moment, les autoritats poloneses van responsabilitzar Rússia, i més tard van admetre que el projectil va poder haver estat llançat per Ucraïna. Aquesta conclusió va ser sostinguda per una investigació oficial de les autoritats poloneses, que va confirmar que l'arma era d'origen ucraïnès.
Així les coses, Nebénzia ha instat a més el Consell a analitzar la magnitud de l'"incident" d'aquest passat dimecres en territori polonès al marge de "la propaganda que estan generant els polítics polonesos i d'altres països europeus", com Ucraïna, insistint que "es podria deure a una fallada tècnica o a l'impacte d'un atac electrònic".
Respecte a això, el representant rus ha compartit la disposició del seu executiu per mantenir "un diàleg professional" amb el Govern de Polònia, "malgrat l'evident i infundada inculpació de les acusacions" formulades contra el Kremlin, tot "en honor d'un esclariment exhaustiu i objectiu de totes les circumstàncies de l'incident".
"Instem els nostres col·legues polonesos a aprofitar aquesta oferta i no involucrar-se en la diplomàcia de megàfon en plataformes multilaterals. Hem declarat reiteradament que no estem interessats a agreujar les tensions amb Varsòvia. Ho reiterem ara", ha postil·lat l'ambaixador rus davant de l'ONU.
Aquestes declaracions arriben després que aquest dimecres, el primer ministre de Polònia, Donald Tusk, notifiqués la intercepció de diversos drons en territori polonès, assegurant que es tractava de drons de procedència russa, tot i que no en va presentar proves.
Tusk ha insistit des de llavors en la tesi que la referida incursió va ser intencionada, lluny de tractar-se d'"un error" com ha apuntat el president nord-americà, Donald Trump.
Polònia va derrocar el dimecres diversos drons russos en el seu espai aeri amb suport d'avions d'altres aliats de l'OTAN, en el primer incident d'aquest tipus des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna, iniciada el febrer del 2022 per ordre del president de Rússia, Vladímir Putin.
Tant Varsòvia com els seus principals aliats han donat per fet que Moscou va actuar de manera intencionada, però Trump es va desmarcar dijous en unes declaracions als mitjans. "De totes maneres, no m'alegra res que tingui a veure amb tota aquesta situació. Esperem que acabi", va apuntar l'inquilí de la Casa Blanca.