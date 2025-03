Rússia acusa Ucraïna de "dinamitar la iniciativa de pau" amb un atac a Krasnodar

Moscou parla de "provocació preparada pel règim de Kíiv" i recalca que Putin havia ordenat una suspensió d'aquests atacs

MADRID, 19 març (EUROPA PRESS) -

El Govern de Rússia ha acusat aquest dimecres Ucraïna de llançar un atac amb drons contra un dipòsit de combustible a la regió russa de Krasnodar, situada al sud-oest del país, i ha recalcat que es tracta d'"una provocació" de Kíiv "destinada a dinamitar les iniciatives de pau" del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump.

"És absolutament clar que parlem d'una altra provocació preparada pel règim de Kíiv per dinamitar les iniciatives de pau del president dels EUA", ha dit el Ministeri de Defensa rus, que ha subratllat que l'atac ha estat perpetrat "hores després que acabessin les negociacions d'alt nivell entre Rússia i els EUA".

Així, ha subratllat que el president rus, Vladímir Putin, "havia decidit, després de la proposta del president nord-americà, un cessament temporal dels atacs contra infraestructures energètiques", abans de reiterar que l'atac ucraïnès ha tingut com a objectiu "una infraestructura energètica situada a la localitat de Kavkàzskaia, a Krasnodar".

"Aquesta instal·lació permet traslladar petroli des de vagons cisterna al sistema d'oleoductes del Consorci de l'Oleoducte del Caspi (CPC), empresa internacional de transport de petroli", ha puntualitzat, alhora que ha confirmat que hi ha un incendi a les instal·lacions que afecta un total de 1.700 metres quadrats, sense que ara com ara hi hagi informacions sobre víctimes.

El mandatari rus va acceptar dimarts aturar durant 30 dies els atacs a infraestructures energètiques d'Ucraïna, compromís adquirit en la conversa telefònica amb el seu homòleg nord-americà, amb qui va acordar que "el camí cap a la pau començarà amb un alto el foc en matèria d'energia i infraestructura", a més de negociacions per a una altra treva al mar Negre, com a passos previs de cara a una "pau permanent".

Després d'això, el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, va afirmar que Rússia no està preparada per a un alto el foc després de denunciar nous atacs amb drons kamikazes de fabricació iraniana tipus Shahed a diversos punts del país. "Putin ha rebutjat avui de manera efectiva la proposta per a un alto el foc total. El més adequat seria que el món rebutgi qualsevol intent de Putin de perpetuar la guerra", va resoldre.