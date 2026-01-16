Rússia acusa l'OTAN de la "militarització" a l'Àrtic i nega tenir pretensions sobre Groenlàndia

MADRID 16 gen. (EUROPA PRESS) -
Rússia ha carregat aquest divendres contra els aliats de l'OTAN, els qui ha acusat de promoure la militarització de l'Àrtic amb el desplegament de forces anunciat per Copenhaguen en plenes tensions amb els EUA, i ha rebutjat que Moscou tingui pretensions sobre Groenlàndia.
L'ambaixador rus a Dinamarca, Vladímir Barbin, ha acusat els països de l'aliança atlàntica d'instrumentalitzar "fantasies" sobre l'amenaça russa o xinesa per generar un pretext que porta a "militaritzar" la regió de l'Àrtic.
"En arrossegar l'OTAN a l'Àrtic, inclosa Groenlàndia, Dinamarca promou un enfocament de confrontació, que sempre condueix a la degradació de la seguretat i alimenta les tensions militars", ha assenyalat el diplomàtic rus en una entrevista amb l'agència Tass.
Barbin ha negat que Moscou tingui plans d'ocupar Groenlàndia, en plena retòrica de Washington sobre la necessitat de controlar l'illa per evitar que caigui en mans de Rússia o la Xina. "Rússia no té plans agressius pel que fa als veïns àrtics. No amenaça amb accions militars o xantatges ni prepara una reclamació sobre aquest territori", ha assegurat.
Els països europeus han fet pinya amb Dinamarca en plena tensió amb els EUA i pretenen desactivar la retòrica expansionista de Washington amb exercicis d'exploració que reforcen la presència militar europea a l'illa i pot ser el germen d'una operació conjunta de l'OTAN.