Карпухин Сергей / Zuma Press / Europa Press
MADRID 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats russes han criticat la decisió d'Estònia de tancar els punts de control terrestres que continuen operatius a la frontera entre tots dos països, una mesura que entrarà en vigor el proper 1 de desembre i es prolongarà durant sis mesos, i ha advertit de les seves conseqüències polítiques i econòmiques.
La portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakhàrova, ha qualificat la decisió de Tallinn d'"obertament conflictiva" i ha denunciat que respon a una estratègia deliberada per deteriorar les relacions bilaterals i augmentar les tensions a la regió bàltica.
Zakhàrova ha sostingut que aquest tancament unilateral perjudicarà nombrosos ciutadans russos i tindrà "conseqüències molt perjudicials" per a l'economia i els serveis públics, especialment a les zones frontereres de tots dos països. Així mateix, ha retret al Govern d'Estònia que ha adoptat la decisió "de manera precipitada" i sense consultar-ho prèviament amb Moscou.
"No ens cap dubte que els intents d'aixecar un 'cordó sanitari' al voltant de Rússia i aïllar-la sortiran molt cars als seus artífexs", ha afegit la portaveu d'Exteriors russa, abans d'assenyalar que Moscou es reserva el dret a adoptar "totes les mesures polítiques i diplomàtiques necessàries per salvaguardar els seus interessos nacionals".
Les autoritats estonianes han justificat el tancament per la persistència d'accions hostils atribuïdes a Rússia, entre elles suposats actes de sabotatge i operacions híbrides. En concret, l'anunci de la mesura es produeix després d'un presumpte intent fallit d'incendi provocat contra una instal·lació de la indústria de defensa del país, que Tallinn atribueix als serveis d'intel·ligència russos.
En resposta, el Ministeri d'Exteriors rus ha convocat l'encarregat de negocis d'Estònia per traslladar-li el seu rebuig a les actuacions que considera hostils contra el país.