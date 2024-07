R.Unit.- Vuit ministres britànics perden el seu escó en favor dels laboristes i els liberaldemòcrates

MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa del Regne Unit, Grant Shapps, ha perdut el seu escó en la circumscripció de Welwyn Hatfield en favor del Partit Laborista en una jornada que, segons els primers sondejos a peu d'urna, aconseguirà una aclaparadora victòria amb 410 diputats, prop del rècord laborista de 418 seients establert en 1997 per Tony Blair.

Shapps ha estat derrotat pel candidat laborista Andrew Lewiwn després d'aconseguir 19.877 vots (41%) enfront dels 16.078 (33%) del ministre, segons el diari 'The Guardian'.

Shapps ha analitzat la seva derrota per la "consternació" dels votants davant de la incapacitat dels 'tories' per resoldre les seves diferències de forma privada, i ha instat al nou Govern a usar el 2,5*% del PIB en Defensa per continuar recolzant a Ucraïna.

El ministre de Justícia, Alex Chalk, ha perdut el seu lloc en la Cambra dels comuns en favor del candidat del Partit Liberal Demòcrata Max Wilkinson, que ha aconseguit 25.000 vots (50,62%) enfront dels 17.886 (36,1%) de Chalk, que ha quedat en segon lloc en Cheltenham.

A més, el ministre d'Energia, Justin Tomlinson, ha perdut el seu lloc en la Cambra dels comuns per Swindon North, que també passarà al Partit Laborista.

D'igual forma, el ministre d'Educació, Gillian Keegan, ha estat derrotat per Chichester pel candidat liberal demòcrata Gillian Keegan, que ha aconseguit un avantatge de més de 12.000 vots.

El ministre de Veterans, Johnny Mercer, per la seva banda, també ha perdut el seu escó en Plymouth Moor View en favor del laborista Fred Thomas.

Així mateix, la ministra de Cultura, Lucy Frazer, el ministre de Ciència, Michelle Donelan, el ministre de Gal·les, David Davies, i el ministre de transport, Mark Harper, també han perdut el seu seient.

A ells se sumen l'encarregat de la disciplina parlamentària, Simon Hart, i la fiscal general, Victoria Prentis.

Fins ara, els únics a conservar el seu escó han estat el propi primer ministre, Rishi Sunak, i el ministre d'Economia, Jeremy Hunt, si bé encara no ha acabat el recompte d'unes eleccions en les quals els laboristes ja han confirmat la seva majoria absoluta.